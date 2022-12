Corea del Nord: il Sud invita la Cina a sostenere attivamente gli sforzi di dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Sud si aspetta che la Cina sostenga “attivamente” gli sforzi per l’avvio di un dialogo con la Corea del Nord. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri di Seul, Park Jin, durante un colloquio in videoconferenza con l’omologo cinese Wang Yi. Park, si legge in un comunicato diramato dalla diplomazia sudcoreana, ha espresso nell’occasione “preoccupazione” per le azioni condotte di recente da Pyongyang, facendo riferimento in particolare ai numerosi test missilistici effettuati e chiarendo che il leader nordcoreano Kim Jong-un dovrebbe astenersi da ulteriori provocazioni. Già il mese scorso il presidente della Corea del Sud, Yoon Suk-yeol, aveva sollecitato Pechino a intervenire con maggiore decisione sul dossier, scoraggiando nuovi test missilistici da parte del Nord. Wang, da parte sua, ha garantito oggi che la Cina giocherà “un ruolo costruttivo” nella Penisola.(Git)