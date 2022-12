Terzo settore: Locatelli, ha acquisito ruolo sempre più centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa mattina ho partecipato all’Assemblea del Forum del Terzo settore durante il quale Claudia Fiaschi ha presentato il libro: 'Terzo - Le energie delle rivoluzioni civili'. Un confronto costruttivo attraverso punti chiari che riguardano la sussidiarietà del mondo del volontariato e la cooperazione con le istituzioni". Lo scrive su Facebook il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli. "Nel corso del tempo il mondo del Terzo settore ha acquisito un ruolo sempre più centrale, in particolare al fianco delle istituzioni più efficienti e lungimiranti che ne riconoscono valore e potenzialità - continua l'esponente dell'esecutivo -. La diffusione su tutto il territorio italiano dimostra che associazioni e Terzo settore operano in modo omogeneo e capillare e sono in grado di raggiungere tutti i cittadini attraverso le loro azioni. Abbiamo il dovere di sostenere e collaborare ad ogni livello istituzionale per migliorare l’efficacia di servizi, progetti e attività di mandato connesse al mondo sociale, culturale, sociosanitario e che fa riferimento alle diverse espressioni del volontariato". (Rin)