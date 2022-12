Roma: sindaco Civitavecchia, sparatoria tragedia che lascia sgomenti, vicini a famiglia Golisano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una tragedia che ci lascia sgomenti. Tre vite spezzate, oltre ai feriti, e famiglie nella disperazione alle quali ci stringiamo con tutto il nostro affetto. Lo ha dichiarato il sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco, dopo il minuto di silenzio con il quale il Consiglio comunale ha onorato le vittime del folle gesto di ieri a Roma. "Ricorderemo degnamente anche la nostra concittadina Nicoletta Golisano", ha proseguito Tedesco riferendosi alla civitavecchiese uccisa nella sparatoria. Nella stessa mattinata il Consiglio comunale ha approvato all'unanimità la mozione sulle violenze in Iran presentata da tutti i gruppi consiliari e la mozione per l'intitolazione alla memoria della cantante civitavecchiese Lorena Scaccia della via al fianco del Teatro Traiano, presentata dalla presidente del Consiglio comunale Emanuela Mari. (Com)