Afghanistan: Kabul, uomini armati attaccano hotel che ospitava funzionari cinesi

- Un gruppo di uomini armati, forse appartenenti allo Stato islamico-Provincia del Khorasan, hanno attaccato un hotel utilizzato da imprenditori, funzionari e diplomatici stranieri in visita nel Paese, in particolare cinesi, nella zona commerciale di Kabul nota come Shahre Naow. I media afgani parlano di vittime e feriti, ma non vi è ancora un numero preciso. L’attacco è iniziato con una forte esplosione a cui sono seguiti colpi d’arma da fuoco. Secondo diverse fonti locali, l’hotel colpito sarebbe il Longan Hotel, noto anche come “Chinese hotel” e ospitava alcuni diplomatici cinesi che avevano recentemente avuto incontri con funzionari del governo non riconosciuto dei talebani. (segue) (Res)