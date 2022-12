Roma: restano molto gravi condizioni donna ferita ieri in sparatoria, prognosi riservata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda ospedaliero-universitaria Sant'Andrea in una nota rende noto che: "Dopo la notte trascorsa in rianimazione, permangono molto gravi le condizioni della paziente ricoverata ieri presso l'Azienda ospedaliero-universitaria Sant'Andrea a seguito della sparatoria avvenuta a Fidene. Nelle prossime ore verrà ripetuta la diagnostica strumentale. La paziente resta sotto stretto controllo medico, in prognosi riservata", conclude.(Com)