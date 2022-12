Sicurezza stradale: Salvini, sospensione patente per almeno 10 anni per chi causa incidenti da ubriaco o drogato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se uno si mette consapevolmente alla guida drogato o ubriaco e provoca incidenti, morti e feriti, la sospensione della patente per uno o due anni non è sufficiente. “Se uno si mette alla guida imbottito di cocaina o ubriaco marcio, è un potenziale assassino e quindi almeno la sospensione per dieci anni del diritto di guidare penso sia sacrosanto”. Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a margine della presentazione del Rapporto DEKRA sulla sicurezza stradale 2022 "Mobilità dei giovani". (Rin)