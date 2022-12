Roma: D'Amato visita uomo che ha fermato assassino Fidene, "sarà dimesso oggi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, ha fatto visita questa mattina al 67enne Silvio Paganini, ricoverato al policlinico Gemelli di Roma, rimasto ferito dopo aver fermato l'uomo che ieri ha ucciso 3 persone a Fidene, nel corso di una riunione di condominio. "Sta bene, poi diranno i medici e molto probabilmente verrà dimesso nelle prossime ore. Grazie al suo gesto si è evitato un bilancio ancor più nefasto. Sono venuto a ringraziare il signor Paganini per quel che ha fatto. Ha avuto coraggio, è stato molto lucido", ha spiegato D'Amato. Per quanto riguarda gli altri feriti nella sparatoria, "la signora ricoverata all'ospedale Sant'Andrea si trova in rianimazione e presto verrà emanato un bollettino medico. La situazione è grave - ha aggiunto l'assessore -. Mentre la signora ricoverata al Policlinico sta bene, è lucida e orientata e anche lei sarà dimessa e avrà un sostegno psicologico". (Rer)