Sicurezza stradale: Salvini, identificare monopattini elettrici, etilometro prima di guidare

23 luglio 2021

- È necessario “identificare i monopattini elettrici perché ci sono alcuni contesti di estrema pericolosità sia per chi guida, sia per chi cammina. Avere un’identificazione di chi guida il monopattino e il casco è assolutamente fondamentale”. Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a margine della presentazione del Rapporto DEKRA sulla sicurezza stradale 2022 "Mobilità dei giovani". Salvini ha sottolineato anche l’importanza dell’etilometro monouso obbligatorio a bordo, come altri strumenti di sicurezza: “Farsi l’autotest prima di mettersi alla guida penso che sia un provvedimento utile”. (Rin)