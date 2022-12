Pomezia: ripartono i concorsi al Comune, nominate commissioni con membri esterni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ripartono i concorsi al Comune di Pomezia. Sono state nominate le commissioni dei concorsi per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 9 posti di agente di polizia locale categoria C, posizione economica C1 (indetto nel gennaio 2020) e per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 12 posti, categoria D posizione economica D1 (concorsi indetti nell’agosto 2022) così ripartiti: 2 posti specialista in attività giuridiche/avvocato, 2 posti specialista di area di vigilanza, 2 posti specialista in attività amministrative/contabili, 2 posti specialista in attività amministrative, 2 posti specialista in attività tecniche e 2 posti assistente sociale. "Come avevo anticipato ai sindacati in sede di Commissione trattante, abbiamo impresso un’accelerazione sulla politica del personale, anche sbloccando i concorsi che erano fermi da anni, andando a sopperire con i nuovi innesti a una grave carenza di personale che si riverbera sulla qualità dei servizi offerti dal Comune di Pomezia ai cittadini. – dichiara il Commissario straordinario viceprefetto Giancarlo Dionisi - La presenza di membri esterni nella composizione delle commissioni, funzionari provenienti dal Ministero dell’Interno e da altri Enti Locali, garantisce rapidità, concretezza e un’ulteriore trasparenza nelle procedure concorsuali. Il 19 e il 20 dicembre sono già in calendario le prime riunioni operative delle commissioni". (Com)