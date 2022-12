Serbia-Kosovo: ex agente serbo arrestato mentre tentava di attraversare valico di Jarinje

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia del Kosovo ha arrestato oggi Dejan Pantic, ex agente dimessosi lo scorso 5 novembre, al valico amministrativo di Jarinje. Lo ha riferito il direttore dell'Ufficio del governo serbo per il Kosovo, Petar Petkovic, secondo cui questo atto è una brutale rappresaglia e intimidazione nei confronti dei serbi che hanno deciso di dimettersi dalle istituzioni kosovare. Secondo Petkovic, citato dall'agenzia di stampa "Fonet", Pantic e sua moglie si sono recati a Raska questa mattina per alcune commissioni e hanno attraversato regolarmente il valico: tuttavia, sulla via del ritorno gli agenti di polizia lo hanno ammanettato e condotto, secondo le ultime informazioni, in una stazione di di polizia del Kosovo in prossimità del valico. “Si tratta di brutali ritorsioni e intimidazioni da parte di Albin Kurti (primo ministro kosovaro), che ha deciso di perseguitare ora i poliziotti serbi, ai quali, senza alcun fondamento o prova, sta cercando di attribuire atti con i quali non hanno nulla a che fare, per cercare di intimidire tutti i serbi che non vogliono subire il suo terrore e la violazione degli accordi" presi a Bruxelles, ha sottolineato Petkovic. Il direttore dell'Ufficio del governo serbo per il Kosovo ha detto di aver informato l'inviato dell'Ue Miroslav Lajcak di questo brutale uso della forza e ha annunciato che informerà anche tutti i rappresentanti internazionali pertinenti con una chiara richiesta che si ponga immediatamente fine alle rappresaglie contro i serbi. (Seb)