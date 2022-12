Kosovo-Serbia: polizia kosovara chiude i valichi di frontiera di Jarinje e Brnjak

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia del Kosovo ha annunciato la chiusura del traffico attraverso i valichi di frontiera di Jarinje e Brnjak. Come riferito sui profili social della polizia kosovara, il traffico è chiuso a causa delle barricate poste dai cittadini serbi nelle strade nei comuni di Leposavic, Zvecan e Zubin Potok, situati nel nord del Kosovo. "Per motivi di sicurezza, mentre le strade sono bloccate in direzione del valico di frontiera di Jarinje, la polizia del Kosovo lo ha temporaneamente chiuso al traffico, quindi i cittadini dovranno utilizzare altri valichi di frontiera per il traffico", si legge nella nota. "La polizia del Kosovo esorta i cittadini a non cedere a possibili provocazioni da parte di persone o gruppi criminali, ma a cooperare con la polizia del Kosovo, che continuerà a garantire la sicurezza di tutti i cittadini indistintamente, consegnando le persone sospettate alla giustizia", prosegue la nota. Un funzionario delle forze dell’ordine, successivamente, ha riferito al portale “Indeksonline”, che “sulla base di una valutazione della polizia, nonché delle misure di sicurezza, fintanto che ci saranno blocchi stradali in direzione del valico di frontiera di Brnjak, è stata disposta temporaneamente la chiusura al traffico anche di questo valico di frontiera”. (Alt)