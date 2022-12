Serbia: Vucic, chiederemo a Kfor di inviare esercito e polizia nel nord del Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia invierà una richiesta al comandante della missione Kfor per garantire il dispiegamento dell'esercito e delle forze di polizia della Serbia nel nord del Kosovo, in conformità con la risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza dell'Onu. Lo ha dichiarato il presidente serbo Aleksandar Vucic in riposta all'arresto dell'ex agente di polizia del Kosovo Dejan Pantic, che Pristina sta accusando di terrorismo senza alcun fondamento. "Pantic stava rientrando da un negozio con la spesa in mano", ha detto Vucic, spiegando di aver parlato con la moglie dell'uomo arrestato. Il presidente serbo ha citato una serie di incidenti provocati nei giorni scorsi dalle e forze speciali della polizia del Kosovo, oltre alla serie di "bugie, pressioni e inganni quotidiani" messi in atto dalle autorità di Pristina. Vucic ha inoltre ricordato l'accordo di Bruxelles sull'Associazione dei comuni serbi, che il premier kosovaro Kurti si rifiuta di attuare. "Il 15 dicembre chiederanno in pompa magna l'adesione all'Ue. Non è certo una buona decisione. Oggi ho inviato una lettera ai presidenti dei cinque Paesi che non hanno riconosciuto l'indipendenza del Kosovo, perché solo i Paesi internazionalmente riconosciuti possono chiedere l'ammissione. Ringrazio i leader di Cipro, Slovacchia, Romania, Spagna e Grecia nella lettera e ho sottolineato il fatto che la nostra lotta di principio è l'unico principio possibile su cui tutti possiamo perseverare", ha affermato Vucic. (Seb)