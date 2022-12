Serbia-Kosovo: nuove tensioni nel nord nonostante il rinvio delle elezioni municipali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rinvio delle elezioni municipali inizialmente fissate il 18 dicembre nelle quattro municipalità nel nord del Kosovo – abitati da una maggioranza serba – non è bastato a rasserenare il clima teso fra Pristina e Belgrado. Nel pomeriggio la presidente del Kosovo Vijosa Osmani ha annunciato, dopo un incontro con i principali partiti politici del Paese, il rinvio delle consultazioni elettorali ad aprile del 2023, in data da stabilire, per evitare di aggravare una situazione già tesa. La decisione è stata accolta positivamente dai Paesi del “Quintetto” – composto da Italia, Germania, Francia, Regno Unito e Stati Uniti – che insieme alla rappresentanza dell’Ue hanno diramato una nota congiunta di soddisfazione. Anche il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani – che questa mattina ha sentito il presidente serbo Aleksandar Vucic e il primo ministro kosovaro Albin Kurti – ha espresso soddisfazione per le notizia, come riferito da una nota della Farnesina.Tuttavia ad aggravare la situazione è giunta in giornata la notizia dell’arresto al valico di Jarinje di Dejan Pantic, un ex agente di polizia dimessosi il 5 novembre scorso quando i rappresentanti serbi hanno deciso di boicottare le istituzioni kosovare. Pantic è stato accusato di aver distrutto nei giorni scorsi i locali della Commissione elettorale nel nord e, per questo motivo, accusato di terrorismo, come riferito dal ministro dell’Interno serbo, Dzeljalj Sveclja. L’arresto dell’ex agente di polizia ha provocato la dura reazione dei serbi residenti a Leposavic, Mitrovica Nord, Zvecan e Zubin Potok, che hanno eretto delle barricate con l’intento di evitare che la polizia trasferisca Pantic a Pristina. A Leposavic e Mitrovica Nord, peraltro, sono state attivate le sirene di allarme, un segnale che ha fatto prontamente attivare le missioni dell’Ue e della Nato, Eulex e Kfor, i cui operatori e militari sono giunti sul posto per monitorare la situazione. In risposta alle barricate innalzate dai serbi del nord, la polizia kosovara ha annunciato la chiusura temporanea dei valichi di frontiera di Jarinje e Brnjak.L’arresto di Pantic, quindi, ha scatenato la dura reazione del presidente serbo, Aleksandar Vucic, che ha annunciato l’intenzione di chiedere alla missione Kfor di consentire il dispiegamento dell'esercito e delle forze di polizia della Serbia nel nord del Kosovo, in conformità con la risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza dell'Onu. Sulla vicenda relativa a Pantic, Vucic ha affermato che Pristina sta accusando di terrorismo l’ex agente di polizia senza alcun fondamento. "Pantic stava rientrando da un negozio con la spesa in mano", ha detto Vucic, spiegando di aver parlato con la moglie dell'uomo arrestato. Il presidente serbo ha citato una serie di incidenti provocati nei giorni scorsi dalle e forze speciali della polizia del Kosovo, oltre alle varie "bugie, pressioni e inganni quotidiani" messi in atto dalle autorità di Pristina.Vucic ha inoltre ricordato l'accordo di Bruxelles sull'Associazione dei comuni serbi, che il premier kosovaro Kurti si rifiuta di attuare. "Il 15 dicembre chiederanno in pompa magna l'adesione all'Ue. Non è certo una buona decisione. Oggi ho inviato una lettera ai presidenti dei cinque Paesi che non hanno riconosciuto l'indipendenza del Kosovo, perché solo i Paesi internazionalmente riconosciuti possono chiedere l’adesione all’Ue. Ringrazio i leader di Cipro, Slovacchia, Romania, Spagna e Grecia nella lettera e ho sottolineato il fatto che la nostra lotta di principio è l'unico principio possibile su cui tutti possiamo perseverare", ha affermato Vucic. (Res)