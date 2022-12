Serbia-Kosovo: Dacic, faremo tutto il necessario per proteggere nostri connazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Kosovo Albin Kurti fa di tutto per accendere la tensione ma la Serbia non intende abbandonare i suoi connazionali. Lo ha detto il ministro degli Esteri serbo, Ivica Dacic, all'emittente "Rts", spiegando che che i serbi nel nord del Kosovo "possono stare certi che faremo il massimo sforzo diplomatico, spero solo diplomatico e politico, per proteggere la nostra gente", ha detto Dacic. Il ministri ha aggiunto che nei prossimi giorni la Serbia sarà esposta a pressioni, ma ha sottolineato che ha delle linee rosse che non oltrepasserà. "In primo luogo, non ci saranno negoziati su ciò che abbiamo già concordato. In secondo luogo, non vi è alcun riconoscimento dell'indipendenza, cioè l'appartenenza del Kosovo alle Nazioni Unite. Terzo, non ci devono essere attacchi fisici, cioè, che mettono in pericolo la sicurezza dei serbi Queste sono le nostre linee rosse", ha detto Dacic. Il ministro ha aggiunto che la Serbia è pronta a favorire la pace, ma che anche l'altra parte deve essere pronta a raggiungere questo scopo. (Seb)