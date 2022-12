Kosovo-Serbia: Kurti, da Vucic e Brnabic minacce aggressione militare, noi lavoriamo per la pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente e la prima ministra della Serbia, Aleksandar Vucic e Ana Brnabic, hanno minacciato un'aggressione militare, chiedendo il ritorno dell'esercito serbo nel territorio del Kosovo. Lo ha scritto su Twitter il primo ministro kosovaro, Albin Kurti. “Non cerchiamo il conflitto, ma il dialogo e la pace. Ma sia chiaro: la Repubblica del Kosovo si difenderà, con forza e decisione. Con la questione delle targhe risolta e le elezioni posticipate, le bande criminali nel nord del Kosovo cercando anche il più debole pretesto per erigere barricate e condurre attacchi violenti contro la polizia del Kosovo. In collaborazione con la missione Kfor della Nato, stiamo lavorando per affrontare la situazione in modo rapido e pacifico”, ha scritto Kurti. (Alt)