Libia-Italia: la Settimana della cucina italiana per la prima volta a Tripoli e a Bengasi (2)

- A Bengasi, la prima edizione della “Settimana della cucina italiana nel mondo” è avvenuta dopo la recente riapertura del consolato generale d’Italia. All’evento, centrato sulla componente giovanile della società bengasina, hanno partecipato circa 60 persone in rappresentanza di varie associazioni culturali, sportive e giovanili. Tra queste, quella dei "Boy Scout" che a Bengasi conta oltre 5.000 iscritti tra ragazzi e ragazze e una radicata presenza sul territorio risalente agli anni ‘50. L’evento ha beneficiato della collaborazione online, a causa dei noti motivi di sicurezza, dello chef Marco Marielli che lavora in un ristorante stellato in Europa e che si è collegato nell’occasione in video con i presenti. Nel suo intervento, il console generale Francesco Saverio De Luigi ha messo in evidenza i profondi legami che uniscono la Cirenaica all’Italia e la determinazione a rafforzarli ulteriormente a beneficio soprattutto delle nuove generazioni che costituiscono una componente fondamentale della popolazione. (Lit)