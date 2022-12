Russia: vicesindaco di Mosca, numero di disoccupati diminuito del 20 per cento in un anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di disoccupati a Mosca è diminuito di oltre il 20 per cento dall'inizio di quest'anno. Lo ha confermato il vicesindaco della capitale russa per le questioni di politica economica, Vladimir Efimov, secondo cui il 6 dicembre il tasso di disoccupazione è stato dello 0,4 per cento, il livello più basso da marzo 2020. Secondo il primo vice capo del dipartimento del Lavoro e della protezione sociale di Mosca, Aleksandra Aleksandrova, a causa della necessità di "compensare il calo delle esportazioni e localizzare la produzione", c'è un aumento della richiesta di lavoratori nei settori delle costruzioni e della produzione. (Rum)