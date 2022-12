Cultura: domani al Maxxi "Piccoli esploratori a Roma", segreti e curiosità della città eterna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Appuntamento domani alle 18 con Libri al Maxxi: presso la Sala Graziella Lonardi Buontempo sarà presentato "Piccoli esploratori a Roma. La guida alla tua città", il nuovo activity book edito da 24 Ore Cultura, dedicato alla scoperta delle meraviglie della città eterna attraverso disegni, animazioni e spazi da personalizzare, a cura di 24 Ore Cultura Education e Maxxi Museo nazionale delle arti del XXI secolo, con le illustrazioni di Giulia Nava. Il libro accompagna i piccoli lettori alla scoperta delle più celebri attrazioni romane: dalle pietre sconnesse dell'Appia Antica che percorsero le legioni in marcia alle rovine dei grandi parchi archeologici che fanno di Roma una città unica in tutto il mondo per ricchezza e magnificenza monumentale; dalle sale dei grandi musei, che coprono tutti i periodi della storia dell'arte, alle origini dell'Urbe passando attraverso le creazioni di archistar come Zaha Hadid dedicate all'arte contemporanea; dalle grandiose basiliche alle scenografiche piazze, fino alla schietta e irriverente anima popolare di Trastevere. (segue) (Com)