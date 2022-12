Cultura: domani al Maxxi "Piccoli esploratori a Roma", segreti e curiosità della città eterna (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad ogni capitolo i giovani lettori potranno esplorare una tappa di questo affascinante viaggio, riccamente illustrato e completato da piccoli focus dedicati ad aneddoti, leggende, personaggi famosi e artisti che hanno fatto la storia della città. Ampio spazio è dedicato alla creatività e all'esperienza diretta con giochi e quiz, e con l'invito a personalizzare le pagine di questa guida speciale, incollando i ricordi collezionati lungo l'itinerario: dai biglietti d'ingresso ai musei e ai parchi archeologici ai souvenir di tutti i tipi, forme e colori che fanno la gioia dei turisti provenienti da ogni parte del mondo. Introdotte da Marta Morelli, responsabile Maxxi Educazione, interverranno Chiara Savino, responsabile editoriale 24 Ore Cultura e Simona Serini, responsabile sviluppo area musei 24 ORE Cultura. Ingresso libero fino a esaurimento posti. In collaborazione con 24 Ore Cultura Kids. Con il sostegno di Bper Banca. Sabato 17 dicembre alle ore 12 in galleria 1, appuntamento con April 25th 2022, la performance ideata da Rä di Martino in occasione di What a Wonderful World, nella quale, ispirandosi all'opera in mostra, i cantanti Costanza Alegiani e Mauro Remiddi creano un dialogo canoro tra loro con le notizie del 25 aprile 2022. Un lavoro che richiama la tradizione delle notizie diffuse oralmente nei villaggi, ma gli eventi che i due recitano ci riportano alla nostra contemporaneità. La performance è una riflessione sul passare del tempo, sul bombardamento di notizie e la conseguente obsolescenza delle news. (Com)