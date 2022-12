Regno Unito: governo, riunione di emergenza per situazione scioperi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Regno Unito si sta preparando a una riunione di emergenza oggi per fronteggiare l'ondata di scioperi senza precedenti organizzati nelle prossime settimane. Come ha riferito il quotidiano "The Indipendent", alla riunione di oggi parteciperanno i ministri dei Trasporti, della Salute, dell'Interno e della Difesa. L’incontro sarà presieduto da Oliver Dowden, cancelliere del Ducato di Lancaster (ruolo inserito nella compagine ministeriale). Gli scioperi finora annunciati prima del Natale coinvolgeranno il personale della società postale Royal Mail, gli infermieri, i paramedici, i dipendenti delle ferrovie e i funzionari della guardia di frontiera. Tutte le categorie chiedono all’esecutivo un aumento delle retribuzioni e migliori condizioni di lavoro. (Rel)