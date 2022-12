Torino: gli appuntamenti di oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Piemonteore 10, Tortona (AL), Palazzo Guidobono, l’assessore Poggio partecipa all'inaugurazione dello IATore 10, Torino, Centro Congressi Unione Industriale, via Vela 17,, l’assessore Chiorino porta il saluto alla presentazione dei rapporti di monitoraggio valutativo di Fondimpresaore 11, Spigno Monferrato (AL), Municipio, l’assessore Protopapa partecipa all’inaugurazione dell’Ufficio di prossimitàore 14, Nizza Monferrato (AT), Foro Boario, piazza Garibaldi 77, il vicepresidente Carosso e l’assessore Protopapa partecipano al convegno “Flavescenza Dorata: confronto tra Regione Piemonte e produttori”ore 17:30, Agliè (TO), Salone Comunale Franco Paglia, strada per Bairo 2, il presidente Cirio partecipa al convegno "Castellamonte e Murano: arte artigiana, eccellenza del made in Italy" e a seguire partecipa alla cerimonia di inizio collaborazione tra Confindustria Canavese e Tre Terre Canavesaneore 20:30, San Giorgio Canavese (TO), piazza Ippolito, il presidente Cirio partecipa all’accensione dell’Albero della Reciprocità “Riflessi di vetro in un albero di Natale”, opera del maestro vetraio Simone Cenedese (segue) (Rpi)