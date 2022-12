Torino: gli appuntamenti di oggi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- TorinoOre 9:30, sopralluogo delle Commissioni VI e Ialla discarica di Basse di Stura e impianto di recupero energetico da biogasOre 9:45,Curia Maxima, sala Bobbio: le assessore Foglietta e Salerno portano un saluto escambio auguri di natale con i volontari dei cimiteri che hanno partecipato al progetto "In visita ai nostri cari"Ore 10 - Istituto Comprensivo Peyron, Via Valenza 71: l'assessora Salerno è presente all'inaugurazione dell'aula multimedialeOre 10:30,Palazzo Civico, Sala Colonne: l'assessore Carretta porta i saluti della Città ai volontari di "Torino & You"Ore 11, Fiorfood COOP, Galleria San Federico 60: l'assessore Tresso partecipa alla conferenza stampa di presentazione delle confezioni della "Farina per la Pace"Ore 13:30, Palazzo Civico, sala Rossa: riunione del Consiglio ComunaleOre 18, Lingotto Fiere, Sala 5, Via Nizza 294: l'assessore Carretta partecipa alla festa del basket piemonteseOre 18:30, Nuvola Lavazza, Via Bologna 32: l'assessore Carretta è presente alla presentazione del libro di Alberto Angela "Nerone. La rinascita di Roma e il tramonto di un imperatore". (Rpi)