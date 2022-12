Sardegna: settimana di lavoro per le commissioni del Consiglio regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’attività delle commissioni permanenti e degli organi del Consiglio riprenderà da domattina (martedì 13) alle 10 con la riunione della commissione Sanità, presieduta da Antonio Mario Mundula (Fdi). I lavori inizieranno con una relazione del neo-assessore Carlo Doria sulla situazione del servizio sanitario regionale e, successivamente, lo stesso Doria riferirà sul alcune delibere di Giunta: requisiti delle strutture riguardanti le cure domiciliari (P/220), linee di indirizzo per l’assegnazione delle risorse dei fondi “non autosufficienza” e “ritornare a casa” (P/223 e 224) e ripartizione del fondo indistinto del Ssr fra le aziende sanitarie (P/225). Nel pomeriggio si riuniranno inoltre la Giunta per le elezioni (presieduta dal vice presidente Giovanni Antonio Satta), alle 17, per gli adempimenti collegati alla sospensione del consigliere Giovanni Satta, e la Conferenza dei capigruppo, alle 17.30, per la programmazione dei lavori del Consiglio. (segue) (Rsc)