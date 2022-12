Imprese: Cy4gate si aggiudica nuovi contratti in Italia e all’estero per la fornitura e la manutenzione di sistemi di cyber intelligence

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cy4gate comunica che nei primi dieci giorni di dicembre si è aggiudicata nuovi contratti in Italia e all’estero per la fornitura e manutenzione di sistemi di cyber intelligence inclusi nel proprio portafoglio prodotti. Il valore complessivo dei contratti acquisiti ammonta a quasi sei milioni di euro per la durata di 36 mesi. Gli ordini acquisiti vedono il 15 per cento circa del valore complessivo realizzato in Italia e il restante su estero, grazie alla netta ripresa dei viaggi per iniziative di business development che ha caratterizzato la seconda metà del 2022 a seguito dell’eliminazione delle restrizioni che hanno caratterizzato il biennio trascorso a causa della pandemia. I sistemi forniti sono relativi alla vendita e manutenzione ed upgrade delle piattaforme proprietarie sviluppate dal Gruppo Cy4gate per le attività di forensic intelligence & data analysis, per i quali la società ha consolidato la sua leadership in ambito nazionale ed internazionale. Emanuele Galtieri, Ad e General Manager di Cy4gate ha dichiarato: “Cy4Gate Group ha investito molto nel corso del 2022 in iniziative di business development e sta implementando – come i recenti comunicati delle scorse settimane testimoniano – un pool di partnership ad hoc in grado di fungere da demoltiplicatore degli sforzi sia sul fronte commerciale che per mantenere l’offering sempre in linea con le specificità che ogni cliente esprime. L’essere una ‘sartoria tecnologica’, capace di assicurare altresì un supporto di prossimità agli end-user, è una strategia che sta portando i suoi frutti e consolidando l’azienda per renderla sostenibile nel lungo periodo”.(Com)