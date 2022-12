Regno Unito: confederazione sindacale Tuc, 2022 anno peggiore per crescita salariale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 2022 è l'anno peggiore per la crescita dei salari reali dal 1977 nel Regno Unito. E’ quanto emerge da un'analisi del Trades Union Congress (Tuc), confederazione che unisce i sindacati del Paese. I dati hanno rilevato che i salari reali – intesi come l'importo guadagnato dalle persone in relazione al costo della vita – sono diminuiti in media di 76 sterline al mese (circa 88 euro) nel 2022, poiché le retribuzioni non tengono il passo con l'inflazione. E’ il calo più netto dei salari in quasi 50 anni e il secondo peggiore mai registrato dalla fine della Seconda guerra mondiale. Secondo il quotidiano "The Guardian", questi dati aiutano a spiegare perché così tanti lavoratori hanno iniziato o stanno per scioperare chiedendo un aumento dello stipendio. (Rel)