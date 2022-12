Imprese: Fastweb, servizi cloud e privacy al top per i clienti Enterprise

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fastweb si conferma ancora una volta tra i player di mercato più affidabili e sicuri nella gestione dei dati di aziende e della Pubblica amministrazione e nell’offerta di soluzioni Cloud ottenendo due importanti certificazioni che contribuiranno a dare ulteriore impulso al ruolo della società nella trasformazione digitale del Paese e nella realizzazione di un futuro sempre più connesso. Tra le prime società di telecomunicazioni in Italia Fastweb ha ottenuto la certificazione Iso/Iec 27701 per tutti i servizi Ict grazie all’adozione di un sistema efficace, documentato e strutturato per la gestione sicura e la protezione della Privacy dei propri clienti, conforme alle migliori best practice internazionali secondo le norme dello standard Iso 27701. L’ottenimento del riconoscimento testimonia l’impegno di Fastweb nel garantire una gestione sempre più sicura dei dati e si aggiunge alla certificazione già ottenuta a marzo 2022 per i servizi Cloud a garanzia di una maggiore trasparenza ed affidabilità nell’ambito della messa in sicurezza dei dati dei clienti Enterprise, nel pieno rispetto della legislazione Privacy nazionale ed internazionale. (segue) (Com)