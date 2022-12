Imprese: Fastweb, servizi cloud e privacy al top per i clienti Enterprise (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fastweb è inoltre il primo Cloud Service Provider (Csp) italiano a ottenere la certificazione Csa Star Level 2, indicata dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (Acn) come uno dei requisiti per la qualifica dei fornitori di servizi Cloud per le pubbliche amministrazioni in Italia nell’ambito della Strategia Cloud Italia. La certificazione internazionale, promossa dalla Cloud Security Alliance, riconosce all’azienda l’efficace implementazione di processi ed elementi tecnologici adeguati per identificare correttamente i rischi per la sicurezza informatica e per adottare le opportune contromisure garantendo in ogni momento la massima protezione dei dati e la performance dei servizi. Nell’ambito del processo di certificazione Fastweb ha ottenuto il livello Gold, il massimo livello di conformità ottenibile per la Csa Star. “I due riconoscimenti dal profondo valore strategico che abbiamo ottenuto confermano ancora una volta il ruolo di Fastweb come partner sicuro ed affidabile per le aziende e le pubbliche amministrazioni che vogliono dare un boost ai loro percorsi di trasformazione digitale.” Ha dichiarato Augusto Di Genova, Chief Enterprise Officer di Fastweb. “Con le nuove certificazioni raggiungiamo oggi un nuovo livello di eccellenza per tutti i nostri servizi Cloud oltre a rafforzare la gestione sicura dei dati dei nostri clienti”. (Com)