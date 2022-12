Roma: Casini-Leoncini (Iv), oggi evento in Campidoglio per bilancio su primo anno di attività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Appuntamento oggi pomeriggio in Campidoglio, nella Sala della Protomoteca, alle ore 18, per un confronto pubblico organizzato dai consiglieri capitolini Valerio Casini e Francesca Leoncini, con l'obiettivo di fare il punto sui risultati raggiunti dal gruppo Italia Viva dopo un anno di attività in Assemblea Capitolina, in Città Metropolitana e nei Consigli municipali. Tra i partecipanti all'evento, Maria Elena Boschi, Roberto Giachetti, Luciano Nobili e Lella Paita. "Un momento importante di riflessione sul lavoro svolto da tutti gli eletti di Italia Viva nel corso del primo anno di consiliatura. Sono stati tanti i temi che abbiamo portato avanti in questi dodici mesi di attività in Assemblea capitolina e nei singoli Municipi, a cominciare da commercio e attività produttive, scuola, trasporti e rifiuti. L'evento di oggi pomeriggio è l'occasione per confrontarci su quanto fatto, ma anche per ragionare insieme sui prossimi impegni che ci aspettano, sul futuro di Roma e sulle sue prospettive di sviluppo", dichiarano i consiglieri capitolini di Italia Viva, Valerio Casini e Francesca Leoncini. (Com)