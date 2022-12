Francia: domani la Corte d'Appello esamina accuse di stupro a ministro dell'Interno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte d'Appello di Parigi esaminerà domani le accuse di stupro rivolte al ministro dell'Interno, Gerald Darmanin, dopo il non luogo a procedere emesso quest'estate da un giudice di istruzione. Lo riferisce l'emittente televisiva "BfmTv", ricordando che in questo dossier il ministro non è mai stato indagato. Ad accusare Darmanin è una donna, Sophie Spatz, che sostiene di essere stata violentata nel 2009. In quel periodo l'attuale ministro dell'Interno francese era responsabile degli affari giuridici per il partito di centrodestra Ump, diventato oggi i Repubblicani. La donna si era rivolta a Darmanin chiedendogli un aiuto nell'ambito di una procedura legale riguardante il suo ex compagno. (Frp)