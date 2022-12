Imprese: Bper Banca insieme a Sace sostiene Tenova in Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tenova, società del gruppo Techint che opera a livello mondiale per soluzioni sostenibili, innovative e affidabili nel settore metallurgico e anche in quello minerario, realizzerà 3 impianti nell'area industriale di Osamaniye, nel Sud della Turchia, grazie alla condivisione del rischio dell'operazione di Bper con Sace che ha negoziato e garantito 3 lettere di credito a favore della società Tenova S.p.A., per un importo totale di 45.475.000,00 euro e una durata complessiva compresa fra i 24 e i 29 mesi. Inoltre Sace ha rilasciato una polizza credito fornitore a copertura del rischio di produzione direttamente a favore di Tenova. Nel dettaglio sono state emesse tre lettere di credito dalla banca turca per conto della società Tosyali Toyo Celik Anonim Sirketi, nell'ambito di un contratto concluso a maggio 2022. Tenova, grazie all'intervento di Bper e Sace, potrà dunque, fornire materiali, consulenze ingegneristiche e supervisioni tecniche oltre alla realizzazione di una linea di stagnatura elettrolitica, un laminatoio a freddo e un forno di ricottura con adeguata copertura dei rischi finanziari di credito e/o interruzione della commessa. (segue) (Com)