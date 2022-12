Imprese: Bper Banca insieme a Sace sostiene Tenova in Turchia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tenova è un importante cliente della divisione Cib di Bper Banca molto attivo nel trade finance con conferme di lettere di credito ed emissione di garanzie internazionali. Stefano Bellucci, Responsabile Global Transaction Banking, ha commentato: "Bper Banca è sempre in prima linea nella finalizzazione di operazioni che consentano alle aziende di sviluppare le proprie strategie di business internazionale. Nello specifico, grazie alla garanzia di Sace, supportiamo Tenova, una società leader nel proprio settore, sempre attenta nel voler ricercare soluzioni innovative e sostenibili, in un importante deal internazionale". Paolo Frascarolo, Head of Finance di Tenova, dichiara di essere molto soddisfatto della collaborazione con Sace e Bper , collaborazione che ha permesso di acquisire un importante contratto con un prestigioso cliente, superando un'agguerrita concorrenza internazionale. Per Francesca Di Ottavio, Responsabile Coverage Steel di Sace, "come Sace siamo sempre al fianco di realtà italiane come Tenova per aiutarle a crescere nei mercati esteri con valenza strategica per il Made in Italy, e in questo è fondamentale la sinergia con gli istituti bancari, come in questa operazione con Bper. Siamo ogni giorno impegnati nel supportare progetti concreti nei territori dove operano le aziende italiane, con l'obiettivo di generare un impatto positivo che possa contribuire alla sostenibilità economica e sociale del nostro Paese". (Com)