G20: India, da domani a Bangalore prima riunione vice ministri Finanze e vice banchieri centrali

- La prima riunione dei vice ministri delle Finanze e dei vice banchieri centrali del G20 si terrà da domani al 15 dicembre a Bangalore, nello Stato del Karnataka, in India. Lo annuncia un comunicato della presidenza indiana del Gruppo. L’incontro, che sarà presieduto dal segretario generale del ministero delle Finanze, Ajay Seth, e dal vicegovernatore della Reserve Bank of India (Rbi), Michael D. Patra, segnerà l’inizio delle discussioni sull’agenda finanziaria, che si svilupperanno poi nel corso dei prossimi mesi. I ministri delle Finanze e i governatori, infatti, si riuniranno sempre a Bangalore dal 23 al 25 febbraio 2023. Tra i temi all’ordine del giorno il riorientamento delle istituzioni finanziarie internazionali per affrontare le sfide globali condivise del XXI secolo, il finanziamento delle città di domani, la gestione delle vulnerabilità del debito globale, l’avanzamento dell'inclusione finanziaria, l’aumento di produttività, il finanziamento dell’azione per il clima e degli Obiettivi di sviluppo sostenibile, un approccio coordinato sulle criptovalute e l’avanzamento dell’agenda fiscale internazionale. A margine della riunione si terranno una tavola rotonda sul tema “Rafforzare le banche multilaterali di sviluppo per affrontare le sfide globali condivise del XXI secolo” e un seminario sul “Ruolo delle banche centrali nella finanza verde”. (segue) (Inn)