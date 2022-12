Giappone: governo escluderà auto a benzina dai sussidi a partire dal 2025

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone intende escludere le automobili con motore termico a benzina dagli incentivi fiscali per la mobilità a partire dal 2025, a prescindere da valutazioni relative all'economia dei consumi dei singoli modelli. Lo scrive il quotidiano "Nikkei", secondo cui la maggioranza conservatrice e il governo stanno già lavorando agli ultimi dettagli di un nuovo regime di incentivi fiscali per la "mobilità ecologica" con l'obiettivo di accelerare la transizione del Paese verso le auto con motore ibrido e completamente elettrico. Ad oggi le deduzioni fiscali per l'acquisto di automobili vengono concesse a tutte le auto che rispondano almeno in parte agli standard di efficienza dei consumi fissati dal governo, e misurati in termini di autonomia per litro di benzina. Le regole già in vigore in Giappone obbligano i costruttori di auto a offrire modelli con una autonomia di 25,4 chilometri per litro di carburante entro il 2030: le vetture con un autonomia non inferiore del 20 per cento a tale soglia godono oggi di una esenzione dalle tasse d'acquisto e sulle prime due revisioni periodiche. Nel 2024 il governo introdurrà criteri più stringenti, ma sino ad allora manterrà un "periodo di grazia" alla luce della situazione complessa delle catene di fornitura globali. (Git)