Qatar: Landini, è fatto gravissimo

- "Da quello che capisco è una cosa gravissima. E penso addirittura che se qualcuno ha utilizzato la sua attività politica o la sua attività sociale per far soldi e per la corruzione credo sia più grave ancora. La dico in modo molto secca: se uno è un ladro e ruba è grave. Se una fa politica o ha rappresentanza e addirittura usa questo ruolo per fare cose di quel genere lì, dal mio punto di vista, è più grave ancora". Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, intervenendo alla trasmissione "Agorà" su Rai3.(Rin)