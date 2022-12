Regno Unito-India: ministri Commercio a colloquio per negoziare accordo commerciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra del Commercio britannico, Kemi Badenoch, terrà oggi a Nuova Delhi il suo primo incontro faccia a faccia con la controparte indiana, Piyush Goyal, nel tentativo di riavviare i colloqui sull'accordo di libero scambio tra i due Paesi. L'incontro segna il primo round formale di trattative da luglio, quando è stato mancato l'ambizioso obiettivo fissato dall'ex primo ministro britannico Boris Johnson. Il nuovo primo ministro, di origine indiana, Rishi Sunak, ha confermato il suo impegno a trovare un accordo con l'India, ma ha anche detto che non sacrificherà "la qualità per la velocità", cambiando approccio rispetto a quando detto in precedenza da Johnson. L'intenzione delle due nazioni sembra essere quella di arrivare a un accordo entro il mese di marzo 2023. (Rel)