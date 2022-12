Legge Bilancio: Cattaneo (FI), nostre priorità sono pensioni minime a 600 euro, bonus ai 18enni e zero tasse per chi assume giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Le pensioni minime da portare a 600 euro, almeno per gli over 75 e l’intervento per consentire zero tasse per chi assume i giovani. Queste sono le nostre priorità. Il ministro Giorgetti ci ha rassicurato sul fatto di volerle fare proprie, ma aspettiamo di vederle nero su bianco nella manovra”. Lo ha detto il capogruppo alla Camera di Forza Italia, Alessandro Cattaneo, in un’intervista a "La Stampa". “L’emendamento sul bonus cultura per i diciottenni così non va bene – prosegue Cattaneo –, bene ragionare su alcuni aggiustamenti, ma bisogna garantire la continuità della misura”. Rispetto agli altri temi su cui gli azzurri metteranno l’accento in Parlamento aggiunge, “sblocco e cessione dei crediti, non solo per il Superbonus edilizio, e le Zone economiche speciali per attrarre investimenti al Sud. Inoltre, come Forza Italia, abbiamo presentato tre pacchetti di proposte su sicurezza, sanità e università”. E precisa: “Noi partecipiamo lealmente a questo governo, che è composto da partiti con sensibilità diverse su alcuni temi. Per questo riteniamo legittimo arricchire la coalizione con le nostre proposte prioritarie”, conclude Cattaneo. (Rin)