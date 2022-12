Ue: Borrell, accuse a membri del Parlamento molto gravi, seguiamo sviluppi del caso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto rappresentante Ue per la Politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, si è detto molto preoccupato dalle notizie e dalle azioni giudiziarie che toccano il Parlamento europeo. Lo ha detto al suo arrivo al Consiglio Affari esteri di Bruxelles. "Non sono un giudice, c'è un processo in corso. Certamente le notizie sono molto, molto preoccupanti". L'Alto rappresentante Ue ha poi sottolineato che né il Servizio per l'azione esterna, né le sue delegazioni, sono toccate dalle inchieste. "Non c'è niente e nessuno a cui si fa riferimento, né del Servizio per l'azione esterna, né delle delegazioni, non siamo interessati da questo", ha dichiarato. "Sono in corso azioni di polizia e giudiziarie, dobbiamo seguire queste azioni", ha continuato Borrell. "Siamo certamente molto preoccupati da queste notizie. Ma devo agire in base non solo ai fatti, ma anche alle prove. Non posso andare oltre le dichiarazioni della magistratura. Sono sicuro che capite che si tratta di accuse molto, molto gravi", ha concluso l'Alto rappresentante Ue. (Beb)