Cultura: Renzi, su 18App maggioranza sta tornando indietro ma destino è incerto, firmate petizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader di Italia viva, Matteo Renzi, dedica la sua newsletter odierna al Bonus Cultura per i diciotenni, la 18App e scrive: "Siccome l’ho pensata io, il governo Meloni la vuole togliere. È stato presentato un emendamento dalle forze di maggioranza. Questo emendamento, primo firmatario Mollicone che è presidente della commissione cultura, responsabile della cultura di Fratelli d’Italia e stretto collaboratore di Giorgia Meloni, elimina la 18App. Noi ci siamo mobilitati subito annunciando un’opposizione durissima e lanciando una petizione che vi prego di firmare. La maggioranza si è presa paura. E sta tornando indietro. Ma ancora il destino della 18App non è al sicuro". Secondo Renzi quelli che hanno presentato l’emendamento "potrebbero di nuovo tornare alla carica" ed è per questo che torna a chiedere di fare "circolare la petizione. Lo dico ai giovani, ai più giovani, a quelli del 2004. Ma anche ai genitori, ai nonni. Quanto è bello vedere un ragazzo entrare in libreria o a teatro. O semplicemente quanto è utile la card per comprarsi anche i libri universitari, banalmente. Non buttiamo via questo straordinario strumento". Per il leader di Italia viva 18App "incoraggia i ragazzi ad andare a una mostra, a un concerto, a teatro, in libreria. È un incentivo vero a distogliere gli occhi dallo schermo del cellulare e guardare oltre, guardare altro. È una misura universalmente apprezzata dagli operatori della cultura. L’ho voluta io - ricorda - dopo il Bataclan. E l’ho annunciata in Campidoglio prima e alla Sorbona poi, ricordando la ricercatrice italiana Valeria Solesin uccisa dai terroristi". "Francia, Germania e Spagna ci hanno copiato idea. Perché la 18App è una idea che funziona", conclude.(Rin)