India: Himachal Pradesh, Sukhwinder Singh Sukhu del Congresso nuovo capo del governo

- Sukhwinder Singh Sukhu ha giurato ieri come nuovo capo del governo dello Stato indiano dell’Himachal Pradesh. Il Congresso nazionale indiano (Inc), che ha vinto le elezioni del 12novembre per il rinnovo dell’assemblea legislativa statale, lo ha scelto per guidare l’esecutivo, preferendolo alla presidente locale del partito, Pratibha Singh. Sukhu, nato nel 1964, è stato leader studentesco e giovanile del partito ed è deputato statale dal 2003. Nell’Himachal Pradesh, che ha un’assemblea di 68 seggi, il Congresso ne ha ottenuti 40, contro i 22 precedenti, strappando la maggioranza al Partito del popolo indiano (Bjp), passato da 43 a 25. Il voto nell’Himachal Pradesh ha registrato un’affluenza del 75,6 per cento, su 5,5 milioni di elettori convocati alle urne; gli exit poll avevano prospettato una situazione aperta. La vittoria del Congresso giunge a poche settimane dall’insediamento del nuovo presidente, Mallikarjun Kharge, subentrato a Sonia Gandhi. (segue) (Inn)