India: Himachal Pradesh, Sukhwinder Singh Sukhu del Congresso nuovo capo del governo (2)

- Lo Stato dell’Himachal Pradesh, già Provincia dopo l’indipendenza dell’India e poi territorio dell’Unione, fu istituito nel 1971. Si trova nel Nord del Paese, nell’Himalaya occidentale, e ha come capitale estiva Shimla e come capitale invernale Dharamshala. La popolazione è di circa 6,8 milioni di abitanti, per la maggior parte di religione induista (oltre il 95 per cento) e di lingua hindi. Circa il 90 per cento della popolazione vive nelle zone rurali. L’agricoltura, l’energia idroelettrica e il turismo sono le principali componenti dell’economia statale. L’Himachal Pradesh è chiamato anche Dev Bhoomi, cioè “Dimora degli Dei”, e ospita un gran numero di templi storici. A richiamare i turisti oltre ai luoghi di pellegrinaggio indù sono le attrazioni naturalistiche. (Inn)