Russia: trafficante d’armi Bout diventa membro del partito liberaldemocratico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Viktor Bout, trafficante d'armi liberato dagli Usa in uno scambio con la cestista Brittney Griner, è diventato membro del partito liberaldemocratico russo (Ldpr). Lo ha dichiarato il presidente del partito, Leonid Slutskij, nel corso di una riunione di partito. "Un uomo coraggioso che è diventato un simbolo della lotta per i principi, per le fondamenta spirituali e morali della Russia di oggi, in carcere per molti anni (...) Vorrei ringraziare Viktor Bout per la sua decisione e accoglierlo nei ranghi del partito Ldpr", ha affermato Slutskij. (Rum)