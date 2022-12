Romania-Svizzera: presidente Iohannis riceve l'omologo Cassis a Bucarest

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente romeno, Klaus Iohannis, riceverà oggi a Bucarest l'omologo svizzero, Ignazio Cassis. Secondo la cancelleria presidenziale romena, i due capi di Stato discuteranno dei rapporti bilaterali e della cooperazione economica, con particolare attenzione all'incentivazione degli investimenti e all'individuazione di nuove aree di collaborazione. Allo stesso tempo, avranno anche uno scambio di opinioni su temi di attualità nell'agenda internazionale, tra cui l'evoluzione della guerra in Ucraina, gli aiuti umanitari per la popolazione e i rifugiati ucraini, le implicazioni del conflitto in termini energetici e di sicurezza alimentare globale. All'ordine del giorno c'è inoltre la cooperazione multilaterale, inclusiva dal punto di vista del futuro mandato della Svizzera come membro non permanente del Consiglio di sicurezza dell'Onu nel periodo 2023-2024. In occasione dell'incontro dei due presidenti, si svolgerà anche la cerimonia di firma di un accordo quadro con il quale sarà reso operativo il secondo contributo finanziario svizzero per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell'Ue. Il presidente Cassis ha programmato un incontro anche con il premier, Nicolae Ciuca. (Rob)