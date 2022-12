Iran: Borrell, adotteremo nuove dure sanzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stiamo per approvare un pacchetto di sanzioni molto duro contro l'Iran. Lo ha detto l'Alto rappresentante Ue per la Politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, al suo arrivo al Consiglio Affari esteri di Bruxelles. "Ho avuto una lunga conversazione con il ministro degli Affari Esteri dell'Iran", ha detto Borrell, spiegando di aver espresso la condanna e la preoccupazione dell'Ue per la seconda condanna capitale eseguita nel Paese. "Ho spiegato", ha aggiunto l'Alto rappresentante Ue, "anche le sanzioni che verranno adottate oggi, sia per motivi umanitari che per il sostegno iraniano all'Ucraina". L'Iran, come ha detto Borrell hai giornalisti, "continua ad affermare che non ha consegnato droni alla Russia dopo l'inizio della guerra, e che non ha intenzione di inviare razzi alla Russia". Una conversazione, quella con il ministro degli Esteri iraniano, Hossein Amirabdollahian, che non è stata facile, ha spiegato il funzionanrio Ue. "Abbiamo parlato di ciò che sta accadendo all'interno del Paese, della fornitura di armi alla Russia e delle due persone giustiziate. L'Iran deve capire che l'Unione europea intraprenderà ogni azione possibile per sostenere le donne iraniane, i manifestanti pacifici e certamente il rifiuto di questa pena di morte", ha concluso. (Beb)