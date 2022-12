Spagna: fonti stampa, governo prorogherà decreto anti-Opa per proteggere settori strategici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo prorogherà fino al 31 dicembre 2024 lo scudo anti-Opa messo in atto nel 2020, nel pieno della pandemia di coronavirus, per proteggere le aziende dei settori chiave dalle offerte straniere che superino il 10 per cento del capitale societario. Lo hanno riferito fonti dell'esecutivo al quotidiano "Cinco Dias". La misura, che dà al governo il potere di porre il veto all'ingresso di capitali stranieri in questi settori, doveva scadere il 31 dicembre di quest'anno. Il decreto, che sarà approvato nel prossimo Consiglio dei ministri, è esteso all'acquisto di asset o rami d'azienda, anche se non comportano il controllo della società, sempre nell'ambito di settori considerati strategici (energia, infrastrutture, trasporti, l'acqua, robotica, media, sicurezza informatica, telecomunicazioni e difesa). Questo tipo di operazione non era specificamente incluso nel testo precedente, che contemplava solo i trasferimenti aziendali. Secondo fonti governative, l'esecutivo sta cercando di rafforzare la certezza del diritto e il controllo degli investimenti. Questo cambiamento rafforza il controllo in particolare in due settori, energia e infrastrutture, dove le vendite di asset sono particolarmente frequenti, in particolare le autostrade, dato il loro profilo di fonte di reddito sicura e costante. In Spagna, negli ultimi anni, i fondi d'investimento internazionali hanno guardato con interesse anche al settore energetico in cui le grandi aziende vendono asset o cercano partner per finanziare i loro piani di trasformazione, come nel caso di Iberdrola e Repsol. (Spm)