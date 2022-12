Slovacchia: inaugurato centro riparazioni per armi pesanti tedesche fornite a Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato inaugurato a Michalovce, in Slovacchia, il centro per le riparazioni delle armi pesanti fornite dalla Germania all'Ucraina, impegnata a respingere l'invasione russa. È quanto comunicato dal generale di brigata Christian Freuding, al comando dello Stato maggiore speciale per l'Ucraina presso il ministero della Difesa tedesco. Presso il polo di Kosice verranno riparati, in particolare, i 14 obici semoventi Pzh 2000 che la Germania ha fornito al Paese aggredito dalla Russia. Oltre a questi pezzi di artiglieria, le Forze armate tedesche (Bundeswehr) hanno consegnato all'Ucraina cinque lanciarazzi multipli Mars e 30 mezzi corazzati antiaerei Gepard, di cui altri sette esemplari giungeranno prossimamente nell'ex repubblica sovietica. È, infine, in programma la fornitura di 50 blindati da trasporto truppe Dingo. Dato l'intenso impiego da parte dell'esercito ucraino, i Pzh 2000 hanno ripetutamente necessitato di riparazioni che hanno comportato il ritiro dei mezzi dal fronte.(Geb)