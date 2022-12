Iraq: presidente Rashid, rafforzare cooperazione con la Banca mondiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario rafforzare le relazioni tra l’Iraq e la Banca mondiale. Lo ha affermato il presidente iracheno, Abdul Latif Rashid, nel corso dei colloqui con il vicepresidente della Banca mondiale per il Medio Oriente e il Nord Africa, Ferid Belhaj, durante i quali ha evidenziato come il proprio Paese, dalla sconfitta dello Stato islamico, sia diventato più stabile politicamente, in termini di sicurezza ed economicamente, e ciò può incoraggiare investimenti e attrarre capitale. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa irachena “Ina”, Belhaj è stato ricevuto anche dal premier Mohammed Shia al Sudani, con cui ha discusso delle prospettive per realizzare progetti strategici in diversi ambiti e del Fondo per la ricostruzione, la ripresa e la riforma dell’Iraq.(Res)