Corea del Sud: esportazioni in calo del 20,8 per cento all'inizio di dicembre (3)

- La produzione industriale della Corea del Sud ha registrato ad ottobre un calo dell'1,5 per cento: si tratta del quarto calo mensile consecutivo, e del più marcato da 30 mesi a questa parte. A settembre la produzione industriale sudcoreana aveva subito una contrazione dello 0,4 per cento, secondo i dati forniti dall'ente statistico sudcoreano. L'ultima contrazione paragonabile a quella di ottobre risale ad aprile 2020, quando la produzione industriale sudcoreana aveva ceduto l'1,8 per cento a causa della pandemia di Covid-19. La contrazione registrata a ottobre è stata del 2,8 per cento su base annua, ed è stata particolarmente consistente nei settori minerario, manifatturiero ed energetico (meno 3,5 per cento). (segue) (Git)