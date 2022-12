Thailandia: sondaggio, 3 elettori su 4 sostengono il partito Pheu Thau (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Thailandia, Prayuth Chan-ocha, ha dichiarato la scorsa settimana di voler rimanere in carica per altri due anni, a patto di ottenere il sostegno del parlamento a seguito delle elezioni che si terranno nel Paese entro il prossimo maggio. Il capo del governo ha fatto riferimento per la prima volta ai suoi piani politici per il futuro, dopo che a settembre la Corte costituzionale del Paese lo ha sospeso per cinque settimane, per verificare i limiti legali del suo mandato. "Se rimarrò, potrò farlo solo fino al 2025", ha detto il premier nel corso di una conferenza stampa la scorsa settimana, senza precisare con quale partito intenda candidarsi alle prossime elezioni. (segue) (Fim)