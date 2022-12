Thailandia: sondaggio, 3 elettori su 4 sostengono il partito Pheu Thau (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte costituzionale della Thailandia ha stabilito alla fine di settembre che il mandato da primo ministro di Prayuth Chan-ocha non ha ancora raggiunto il limite di otto anni previsto dalla Costituzione. Secondo i giudici il mandato decorre dal 6 aprile 2017, quando è entrata in vigore la Costituzione riformata. Il premier, che era stato sospeso dal 24 agosto, può quindi rimanere in carica. La massima autorità giudiziaria è stata adita da deputati dell’opposizione: oltre 170 membri della Camera dei rappresentanti, la camera bassa del parlamento, hanno firmato una petizione per chiedere un’interpretazione della Sezione 158 della Costituzione del 2017, in cui si afferma che “il primo ministro non può rimanere in carica per più di otto anni in totale, consecutivamente o meno”. (segue) (Fim)