Iran: giustiziato detenuto accusato di accoltellamento di forze sicurezza durante proteste

- Un cittadino iraniano arrestato dopo aver partecipato alle proteste in Iran, scoppiate nel settembre scorso, è stato giustiziato. Ad annunciarlo sono state, oggi, le autorità iraniane, citate dall’agenzia di stampa iraniana “Mizan”. L’uomo in questione, Majid Reza Rahnawad, era un wrestler professionista di 23 anni, condannato con l’accusa di aver colpito con “un’arma bianca simile a un coltello” due membri delle forze di sicurezza iraniane nel corso delle proteste nel mese di novembre. Dopo essere riuscito a fuggire, Majid Rhnawad è stato arrestato e condannato il 3 dicembre scorso dal procuratore della provincia di Khorasan. Si tratta del secondo detenuto giustiziato in relazione alla violenta mobilitazione popolare scoppiata a seguito della morte di Mahsa Amini. La scorsa settimana, le autorità iraniane avevano dato l’annuncio dell’esecuzione di Mohsen Shekari, riconosciuto colpevole di aver combattuto e di aver estratto "la sua arma con l'intenzione di uccidere, provocare terrore e turbare l'ordine e la sicurezza della società".(Res)